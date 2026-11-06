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FC Eindhoven verzet duels tegen Roda JC en Jong PSV

FC Eindhoven heeft twee wedstrijden in december verplaatst. Het duel tegen Roda JC begint later op zondag en de wedstrijd tegen Jong PSV wordt naar een eerdere datum verschoven.

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De wedstrijd tussen FC Eindhoven en Roda JC Kerkrade stond gepland op zondag 6 december om kwart over twaalf. Deze thuiswedstrijd begint nu later op dezelfde dag, namelijk om half drie 's middags.

Ook de uitwedstrijd tegen Jong PSV is aangepast. Deze stond oorspronkelijk gepland voor maandag 21 december om acht uur 's avonds. Het duel wordt nu gespeeld op vrijdag 18 december, op hetzelfde tijdstip.

FC Eindhoven heeft geen toelichting gegeven op de reden voor de wijzigingen. Beide wedstrijden vinden plaats in de maand december.

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FC Eindhoven

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