Poepende vrouw en wildplassers: buurt in Breda klaar met overlast

Mensen die voor je deur poepen, plassen en de prullenbak leeggraaien. Het is de realiteit van alledag voor bewoners van de wijk Belcrum in Breda. Dit jaar is de overlast van dak- en thuislozen en mensen met psychische klachten al bijna verdubbeld. De gemeente zegt te werken aan een oplossing.

Lieke van Bedaf Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Vorig jaar kreeg de gemeente 336 meldingen van overlast uit Belcrum. De eerste tien maanden van dit jaar gaat het al om 656 meldingen. De gemeente spreekt over een "duidelijke stijging". Politie en handhaving zijn strenger op gaan treden tegen overlast in de binnenstad, bijvoorbeeld in het Valkenbergpark. “Daardoor gaan die mensen op zoek naar een andere plek in de stad en dat is hier”, verklaart buurtbewoner Martin de toename.

Broek naar beneden

De wijk ligt aan het station, dus dat ze daar last van hebben nemen de bewoners voor lief. “Er hangen veel mensen rond die op de trein of bus moeten wachten”, legt buurtbewoner Lucas uit. “Dan hoor je wel eens geschreeuw.” Ook Kuipers weet dat dit erbij hoort: “Als ik in de polder zou wonen, dan zou ik weer andere dingen als overlast ervaren.” Een beetje reuring hoort er dus bij volgens de buurtbewoners, maar de laatste tijd neemt het wel toe. Buurvrouw Femke ziet de gekste dingen voorbijkomen: “Laatst zag ik een vrouw die gewoon haar broek naar beneden deed en tegen een boom ging poepen”, zegt ze. Ook wordt er regelmatig wild geplast en in prullenbakken gegraaid.

Onveilig voelt Femke zich niet, maar ze heeft wel een dubbel gevoel bij de overlast. “Aan de ene kant is het heel zielig voor die mensen, maar soms wordt er ook gewoon naar kinderen geschreeuwd en dat is niet zo’n fijn gevoel.” Buurvrouw Anja heeft minder last van de daklozen. “Die mensen moeten ook ergens zijn. Ik heb er nog geen last van gehad.” Meer handhaving

Wel zijn ze het erover eens dat er meer moet worden opgetreden in de wijk. “Het is prettiger als we vaker de handhaving zien”, vindt Martin. Volgens Anja ligt het er vooral aan dat er niet genoeg zorg is voor deze mensen. De gemeente zegt te werken aan een oplossing. Al is dat in dit geval lastig. "Het gaat vaak om mensen die geen hulp willen", zegt de gemeente desgevraagd.