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Politie zocht koperdieven langs spoor in Roosendaal, treinen stapvoets

Aangepast
De politie zocht verdachten van een mogelijke koperdiefstal (foto: Christian Traets/Omroep Brabant).
De politie zocht verdachten van een mogelijke koperdiefstal (foto: Christian Traets/Omroep Brabant).

De politie heeft vrijdagmiddag bij het treinstation in Roosendaal gezocht naar mogelijke koperdieven. Treinen reden tijdelijk stapvoets en toeterden, omdat agenten langs het spoor liepen.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De politie zocht bij het treinstation naar een of meerdere mensen die mogelijk koper hadden gestolen langs het spoor. Meerdere politie-eenheden zetten de omgeving af. Ook werd een politiehond ingezet.

De zoektocht leverde niets op. Twee fietsers werden nog gecontroleerd, maar mochten daarna weer verder.

De politie zocht verdachten van een mogelijke koperdiefstal (foto: Christian Traets/Omroep Brabant).
De politie zocht verdachten van een mogelijke koperdiefstal (foto: Christian Traets/Omroep Brabant).

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