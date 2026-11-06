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Politie zocht koperdieven langs spoor in Roosendaal, treinen stapvoets
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De politie heeft vrijdagmiddag bij het treinstation in Roosendaal gezocht naar mogelijke koperdieven. Treinen reden tijdelijk stapvoets en toeterden, omdat agenten langs het spoor liepen.
De politie zocht bij het treinstation naar een of meerdere mensen die mogelijk koper hadden gestolen langs het spoor. Meerdere politie-eenheden zetten de omgeving af. Ook werd een politiehond ingezet.
De zoektocht leverde niets op. Twee fietsers werden nog gecontroleerd, maar mochten daarna weer verder.
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