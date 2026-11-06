Honden losgelaten om op hazen te jagen: vier mannen in Made aangehouden

Vier mannen zijn in de nacht van donderdag op vrijdag aangehouden in Made. Ze worden verdacht van 'stroperij met lange honden'. Dat betekent dat jachthonden worden losgelaten in een weiland om wilde dieren, zoals hazen, te vangen. Dat gebeurt vaak als onderdeel van een wedstrijd. Deze vorm van jacht is verboden. Twee van de vier mannen komen uit Made. Zij zijn 29 en 68 jaar oud.

De groep was al maanden in beeld bij het team Milieu van de politie Rotterdam. Dat team deed al langer onderzoek naar deze vorm van stroperij.

De politie vermoedt dat het vangen van een haas als een wedstrijd werd gezien. Het dier wordt daarbij vaak gedood en achtergelaten in het weiland. De politie krijgt vaker meldingen van boeren die dode dieren op hun land vinden.

Werknemers van handhavingsteam Samen Sterk in Brabant zagen rond middernacht verdachten met voertuigen op een weiland en schakelden hulp in van de politiehelikopter. Vanuit de lucht was te zien dat honden werden losgelaten en achter wild aan renden.

Dode haas

Agenten zagen ook dat een dode haas werd weggegooid. Toen de politie in actie kwam, probeerden de verdachten te vluchten. Toch konden alle vier de mannen worden aangehouden.

Samen Sterk in Brabant is een samenwerkingsverband van de provincie Noord-Brabant, Brabantse gemeenten, terreinbeheerders, waterschappen, waterwinbedrijven, de politie en drie Brabantse omgevingsdiensten. Het handhavingsteam werkt met deze partners aan opsporing, toezicht en handhaving in zes Brabantse regio's.