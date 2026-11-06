Schimmelige chalets en Gillis terug op tv: dit mag je vandaag niet missen

De nieuwe eigenaren van vakantiepark Brugse Heide in Valkenswaard van Peter Gillis zijn geschrokken van de staat waarin het park verkeert. En Gillis zelf hoopt op een terugkeer op tv. Deze vijf verhalen moet je vrijdag gelezen hebben.

Muren zwart van de schimmel, ingestorte plafonds en vloeren met gaten van een meter breed: volgens lokale ondernemers die het park voor ruim 3,1 miljoen euro kochten via een gedwongen veiling, is vijftig procent van de chalets rijp voor de sloop. Peter Gillis zegt dat hij alles netjes heeft overgedragen en wijst erop dat het park drie tot vijf jaar heeft leeggestaan. De nieuwe eigenaren, die het park zonder kijkdag kochten, verwachten nu dat ze het grootste deel van de chalets niet kunnen opknappen zoals gepland. Lees hier het hele verhaal.

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Verpleegkundigen, gynaecologen en kinderartsen van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg luiden de noodklok over een geplande verhuizing van operatiekamers. Door de verhuizing moeten bijvoorbeeld vrouwen die 's nachts een spoedkeizersnede nodig hebben naar de nieuwbouw worden gebracht – een rit van ongeveer acht minuten in plaats van anderhalve minuut. Het personeel vreest dat deze extra reistijd bij acute situaties levensgevaarlijk kan zijn voor moeder en kind. Het ziekenhuis stelt dat de veiligheid gewaarborgd blijft en dat niet alleen transporttijd bepalend is, maar ook de beschikbaarheid van het operatieteam. Check het hier.

Realityster Peter Gillis denkt dat zijn televisiecarrière nog niet voorbij is. In RTL Boulevard vertelt hij dat verschillende partijen hem hebben benaderd, waaronder Talpa. Opnames van zijn realityserie Massa is Kassa werden in mei stilgelegd nadat Gillis was veroordeeld voor mishandeling van zijn ex Nicol Kremers. De vastgoedondernemer is de afgelopen jaren verwikkeld in verschillende juridische conflicten, waaronder veroordelingen voor belastingfraude en illegale huisvesting van arbeidsmigranten. Hier lees je zijn verhaal.

De omstreden Paasbergflat in Arnhem blijkt in handen te zijn van de Bredase vastgoedhandelaar Marcel van Hooijdonk. Het voormalige woonzorgcentrum staat al jaren grotendeels leeg, werd gekraakt en moest onlangs worden ontruimd wegens brandgevaar. De gemeente Arnhem kwam pas vijf weken geleden achter Van Hooijdonks betrokkenheid, hoewel hij officieel niet als eigenaar geregistreerd staat. Van Hooijdonk kwam eerder in opspraak door klachten van huurders en rechtszaken over onder meer bedreiging, hoge huren en slechte woonomstandigheden. Lees hier het hele verhaal.

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Met de Elfde van de Elfde in aantocht is het tijd om na te denken over je carnavalskostuum. Maar wat vroeger populair was, ligt tegenwoordig soms gevoelig. Kostuums als 'indiaan', 'eskimo' of stereotyperende uitbeeldingen van Chinezen of Japanners zijn volgens carnavalshistoricus Rob van de Laar niet meer van deze tijd. Sinds de discussie over zwarte piet zijn mensen zich bewuster geworden van discriminerende uitdossingen. Ondertussen maakt een oude klassieker juist een comeback: de kiel, vooral in steden als Den Bosch en Tilburg, wordt steeds uitbundiger versierd en staat symbool voor verbondenheid. Hier lees je hun analyse.