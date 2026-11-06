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Aanhanger gekanteld op A58: asfalt beschadigd en twee rijstroken dicht

Aangepast
Hulpdiensten kregen de aanhanger weer op zijn wielen dankzij een kraan (foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink).
Hulpdiensten kregen de aanhanger weer op zijn wielen dankzij een kraan (foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink).

Een aanhanger is vrijdagavond gekanteld op de A58 bij Etten-Leur, tussen Breda en Roosendaal. De caddy die de aanhanger trok, belandde deels in de berm. De bestuurder kwam met de schrik vrij.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De aanhanger was zo zwaar beschadigd dat een bergingsbedrijf hem met zwaar geschut heeft afgevoerd. De Caddy kon op eigen kracht verder.

Door de gekantelde aanhanger raakte het asfalt beschadigd. Dat wordt vrijdagavond nog gerepareerd. Twee rijstroken zijn dicht, meldt de ANWB. Ook de oprit is afgesloten. Het verkeer rijdt daardoor langzaam of staat stil.

Mogelijk was de aanhanger te zwaar beladen. 

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