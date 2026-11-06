Aanhanger gekanteld op A58: asfalt beschadigd en twee rijstroken dicht

Een aanhanger is vrijdagavond gekanteld op de A58 bij Etten-Leur, tussen Breda en Roosendaal. De caddy die de aanhanger trok, belandde deels in de berm. De bestuurder kwam met de schrik vrij.

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De aanhanger was zo zwaar beschadigd dat een bergingsbedrijf hem met zwaar geschut heeft afgevoerd. De Caddy kon op eigen kracht verder.