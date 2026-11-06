Willem II weet knallende start geen gevolg te geven en schrijft punt bij

In één van de betere wedstrijden van het seizoen heeft Willem II het derde punt in de Eredivisie te pakken. In Tilburg kwamen de Tricolores stukken beter voor de dag dan afgelopen weken en stond het na enkele minuten al 1-1 tegen PEC Zwolle. Willem II had daarna het meeste recht op de winnende goal, maar die viel niet meer.

David Kramer Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Aan ambiance ontbrak het niet in Tilburg deze vrijdagavond. Een ware Oasis Tribute Band begeleidde de spelers het veld op en terwijl het spandoek opgeborgen werd, lag de bal al in het netje. Op papier was dit een wedstrijd waar de punten gehaald moesten worden voor Willem II. Dat was tot dusver lastig, maar ook PEC Zwolle kende een moeizame seizoensstart. Toch kwamen de bezoekers na een minuut op voorsprong. De Bredase Sydney van Hooijdonk kreeg de bal in de zestien in zijn voeten, wipte de bal op en schoot uit de draai zeer knap binnen. Razendsnelle goals

De rook van de vuurwerkshow hing nog in het stadion, want één keer knipperen en de tweede goal was ook gevallen. Willem II-aanvoerder Hidde ter Avest kreeg een afvallende bal op rand zestien voor zijn voeten en schoot een bekeken bal in de lange hoek. En zo stond het met 2 minuten op de klok al 1-1.

Zo toonden de Tricolores veerkracht en probeerde ze het momentum te pakken na de gelijkmaker. Devin Haen was na een kwartier nog dichtbij de voorsprong, maar zijn kopbal ging net over de lat. Daarna ging het tempo een stuk omlaag en was er weinig terug te zien van de spectaculaire start van de wedstrijd. Tot aan de rust werd er geen kans meer gecreëerd. In de tweede helft kabbelde de wedstrijd rustig verder, maar was de eerste kans voor de thuisploeg. Dein Haen kreeg de bal in vijandelijke zestien, maar schoot net voorlangs. Kansen Willem II

In minuut 67 kreeg Willem II de uitgelezen kans om op voorsprong te komen. Ter Avest kwam op over de rechterflank en legde de bal terug op invaller Jari Schuurman. Zijn poging werd door keeper Jasper Schendelaar op via de paal naast getikt. Een schot uit de tweede lijn van Kasper Boogaard ging ook rakelings langs de goal. De Tilburgers waren in de tweede helft de bovenliggende partij en het voetbal zag er een stuk verzorgder uit dan de afgelopen weken, maar toch wisten ze niet meer te scoren. Enigszins houvast dus voor de fans uit Tilburg. Willem II heeft nog altijd niet gewonnen in de Eredivisie, maar pakt na zes nederlagen in de competitie op rij weer een punt, waarna ze met drie punten in totaal op de laatste plaats blijven staan.