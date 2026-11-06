FC Eindhoven verliest met 0-3 van Jong Ajax

FC Eindhoven heeft vrijdagavond in het Jan Louwers Stadion met 0-3 verloren van Jong Ajax. De bezoekers kwamen vlak voor rust op voorsprong en breidden deze in de tweede helft verder uit. FC Eindhoven wist ondanks een numeriek overwicht in de slotfase geen kansen te creëren. Daarmee kende de ploeg een teleurstellende avond.

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De wedstrijd begon met een wijziging in de opstelling van FC Eindhoven. Luc Netten verving Clint Essers, die ontbrak in de selectie. In de openingsfase waren er kansen aan beide kanten, maar geen van de ploegen wist te scoren. Een schot van Vicente Besuijen ging rakelings naast en Jong Ajax kwam via Marvyn Muzungu gevaarlijk dicht bij een doelpunt.

Halverwege de eerste helft moest FC Eindhoven noodgedwongen wisselen. Junior Poortvliet raakte geblesseerd aan zijn hamstring en werd vervangen door Rens Boon. Terwijl de kansen afnamen, wist Jong Ajax vlak voor rust toch te scoren. Emre Ünüvar schoot in de rebound de 0-1 binnen, waarmee de bezoekers met een voorsprong de kleedkamer ingingen.

Jong Ajax loopt verder uit

In de tweede helft kwam FC Eindhoven niet meer in de wedstrijd. Jong Ajax verdubbelde de voorsprong in de 53e minuut via Levi Acheampong, die scoorde na een snelle aanval. Een kwartier later werd de achterstand groter door een strafschop, veroorzaakt door Gedion Constancia. Diego Pugno schoot deze feilloos binnen: 0-3.

Ondanks wissels van trainer Jan Poortvliet lukte het FC Eindhoven niet om gevaarlijk te worden. Het team kreeg in de 78e minuut een numeriek overwicht toen Pharell Nash van Jong Ajax zijn tweede gele kaart ontving. Toch slaagde FC Eindhoven er niet in om dit voordeel om te zetten in kansen.

Teleurstelling in Eindhoven

In de slotfase probeerden de Blauwwitten nog via een vrije trap te scoren, maar Jong Ajax-doelman Joeri Heerkens bracht redding. Met de 0-3 nederlaag eindigde de avond teleurstellend voor FC Eindhoven, dat aanvallend weinig kon uitrichten. Jong Ajax vertrok met de drie punten uit het Jan Louwers Stadion.