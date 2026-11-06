TOP Oss en RKC Waalwijk spelen gelijk in Brabants duel

TOP Oss heeft vrijdagavond in eigen stadion gelijkgespeeld tegen RKC Waalwijk. De wedstrijd eindigde in 1-1. Maurilio de Lannoy scoorde voor de thuisploeg, waarna RKC na rust via een corner langszij kwam.

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Het duel tussen TOP Oss en RKC Waalwijk vond plaats in het Frans Heesen Stadion. De thuisploeg begon sterk en kreeg vroeg in de wedstrijd kansen om op voorsprong te komen. Mathieu de Lannoy was meerdere keren gevaarlijk, maar wist de bal niet achter doelman Schiks te krijgen.

Na 23 minuten brak TOP Oss toch de ban. Maurilio de Lannoy dribbelde naar de rand van het strafschopgebied en schoot raak in de linkerhoek. Na deze openingstreffer ging de wedstrijd gelijk op. Beide teams konden voor rust geen grote kansen meer creëren, waardoor TOP Oss met een voorsprong de kleedkamer opzocht.

RKC komt na rust terug

Na rust kwam TOP Oss sterk uit de startblokken. Andy Visser testte doelman Schiks met een harde inzet, maar die werd gestopt. Kort daarna viel de gelijkmaker. RKC Waalwijk bracht de stand op 1-1 via Van der Haar, die scoorde uit een corner.

TOP Oss bleef daarna zoeken naar een nieuwe voorsprong. Trainer Klaas Wels voerde verschillende wissels door, waaronder het inbrengen van Siriné Doucouré en Mauresmo Hinoke. In de slotfase maakte Jay Kuiper zijn debuut voor TOP Oss, maar de stand bleef onveranderd.

Het Brabantse onderonsje eindigde in een gelijkspel. Beide ploegen hielden één punt over aan deze wedstrijd.