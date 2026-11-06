Helmond Sport verliest nipt van FC Volendam

Helmond Sport heeft vrijdagavond in eigen stadion met 2-3 verloren van FC Volendam. Ondanks tweemaal terugkomen van een achterstand, besliste een doelpunt tien minuten voor tijd de wedstrijd. Het duel in het MySteel Stadion begon met een sfeeractie van supporters.

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Helmond Sport begon sterk aan de wedstrijd en probeerde meteen druk te zetten op FC Volendam. Toch kwam de tegenstander in blessuretijd van de eerste helft op voorsprong door een eigen doelpunt van Lovro Golic. Een afgekeurd doelpunt en enkele reddingen van keeper Menno Bergsen hielden Helmond Sport in de wedstrijd.

Na rust werd het duel meer open en kwamen beide ploegen tot scoren. Xander van der Velde maakte in de 59e minuut de gelijkmaker, maar FC Volendam reageerde snel met een doelpunt van Precious Ugwu. Helmond Sport kwam opnieuw terug dankzij een schot van Michel Ludwig dat via Labinot Bajrami in het doel belandde.

Beslissende fase

De wedstrijd bleef spannend, maar in de 82e minuut bracht Henk Veerman FC Volendam opnieuw op voorsprong. Helmond Sport kreeg nog kansen via Ludwig en invaller Mauro Lenaerts, maar een derde gelijkmaker bleef uit. Het duel eindigde daardoor in een 2-3 nederlaag.

Helmond Sport speelde onder leiding van aanvoerder Menno Bergsen met een gevarieerde opstelling. De ploeg wisselde meerdere spelers in de tweede helft om het tij te keren, maar kon de wedstrijd niet naar zich toe trekken.

Het duel werd geleid door scheidsrechter Laurens Gerrets. Helmond Sport blijft ondanks de nederlaag strijden voor een betere positie in de Keuken Kampioen Divisie.