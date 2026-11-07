Maxime Delanghe pareert kritiek: 'Makkelijk om keeper de schuld te geven'

Eindelijk kan Willem II weer een punt bijschrijven. Na vijf verliespartijen op rij in de Eredivisie voetbal, waaronder vorige week een 7-0 nederlaag bij PSV, zorgt dit 'hopelijk' voor een beter gevoel. Dat zei trainer Jurgen Streppel vrijdagavond na de 1-1 tegen PEC Zwolle. Keeper Maxime Delanghe vond zelfs dat Willem II het vrijdagavond had verdiend om te winnen.

Even leek het alsof Willem II vrijdagavond weer de mist in zou gaan, want PEC Zwolle kwam heel snel op voorsprong. "Ik dacht: waar gaat dit heen?", gaf coach Jurgen Streppel, na de wedstrijd toe. Delanghe was iets positiever gestemd. Ik dacht juist: dit gaat ons vandaag echt niet gebeuren!"

Een 7-0 nederlaag zoals Willem II vorige week leed bij PSV ettert nog wel even door binnen de groep, zou je denken. Helemaal als je als keeper zeven keer de bal uit het netje hebt moeten halen. Toch heeft Maxime Delanghe er naar eigen zeggen weinig last van gehad. Na de wedstrijd was er veel kritiek op het optreden van de doelman van Willem II. "Maar ik lees niks. Ik denk dat het makkelijk is om de keeper de schuld te geven als je zeven goals om de oren krijgt. Dat brengt mij niet van de leg."

"Iedereen heeft alles gegeven en strijd geleverd", analyseerde de keeper. Het bevalt hem onder Jurgen Streppel te voetballen. "Hij heeft toen hij binnenkwam met iedereen individueel gepraat. Dat is fijn, als je achter gesloten deuren met de coach kan praten. Dan leert hij je op een andere manier kennen."

Streppel blijft wel kritisch na het gelijkspel. "Een punt, wat moet ik ermee? Maar ik hoop dat het de jongens een beter gevoel geeft. Ik denk persoonlijk dat goed voetbal een beter gevoel moet geven. Meer druk zetten en lef tonen."

Delanghe kan wel leven met het resultaat tegen PEC Zwolle. "Wij hebben zo goed mogelijk geprobeerd te voetballen, maar soms moet je een beetje vechtvoetbal leveren. Als er iemand had verdiend te winnen vandaag, waren wij het."

Ondanks dat het niet altijd van harte gaat in het Koning Willem II-stadion, blijven de fans alle wedstrijden hoorbaar positief. Daar moet de ploeg meer gebruik van maken, vindt Streppel. "Er komt een lange bal vlak na rust, die kan je op de volley het stadion uitschieten. Wat doen wij? We aten de bal stuiteren en gaan dan voor een slappe kopbal. Zo’n bal moet je naar voren rammen en zo het publiek erachter krijgen. Ik voel dat het publiek dat wil, maar dat moeten wij ook aanvoelen!"

De prachtige opkomst van Willem II waarbij een Oasis Cover Band het nummer 'Don't look back in anger' speelde en dat daarnaast op een spandoek te zien was, heeft de coach gemist. "Ik heb Oasis niet nodig om dat in te zien. Dat zeg ik ook tegen de spelers: je kunt na de wedstrijd heel boos zijn, maar dat verandert de stand niet."