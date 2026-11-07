Auto schiet rechtdoor in bocht en crasht in Tilburg, vrouw gewond

Een auto is vrijdagnacht gecrasht in de bosjes naast de Kwadehoek in Tilburg. De bestuurster miste de bocht terwijl ze richting Riel reed.

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De auto schoot rechtdoor en ramde meerdere bomen. Die braken af en kwamen op haar auto terecht.

De vrouw was onder invloed van alcohol en verdovende middelen. Ze bleek ook geen geldig rijbewijs te hebben.

Ze is door ambulancemedewerkers verzorgd en daarna door de politie aangehouden voor verder onderzoek. De auto raakte zwaar beschadigd.