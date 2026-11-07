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Stroomstoring in Wijk en Aalburg, herstel verwacht rond twee uur
In Wijk en Aalburg, gemeente Altena, is sinds vanochtend een stroomstoring. De storing begon rond tien voor tien en treft een deel van postcodegebied 4261. De netbeheerder verwacht dat het probleem rond twee uur vanmiddag is opgelost.
Het is nog niet bekend hoeveel adressen zonder stroom zitten. Monteurs van de netbeheerder, het bedrijf dat kabels en leidingen voor stroom in de regio beheert, zijn aan het werk om de storing te verhelpen.
De oorzaak van de stroomstoring in Wijk en Aalburg is nog niet duidelijk. Het getroffen gebied bevindt zich binnen een deel van postcodegebied 4261. Volgens de netbeheerder duurt het naar verwachting tot ongeveer twee uur vanmiddag voordat alles weer werkt.
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