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Automobilist mishandelt vrachtwagenchauffeur na heftig ongeluk in Breda

Aangepast

Een 44-jarige automobilist uit Breda is zaterdagochtend thuis opgepakt voor het mishandelen van een vrachtwagenchauffeur na een ongeluk. De auto van de man kwam na een botsing met de vrachtauto ondersteboven terecht op het wegdek in de Westerhagelaan in Breda. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Volgens de politie ging het mis toen de auto de vrachtwagen wilde inhalen. Op de plek waar de automobilist dit probeerde, was daar geen ruimte voor. De auto schoot door de berm en sloeg om.

De politie stelt dat de automobilist de vrachtwagenchauffeur daarna zou hebben bedreigd en mishandeld. De man ging er daarna vandoor. Niet veel later werd hij thuis in Breda opgepakt.

De man is gewond geraakt en is na de arrestatie met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hij wordt behalve van mishandeling en bedreiging ook verdacht van het verlaten van de plaats van een ongeval en het weigeren van een blaastest. 

Of de vrachtwagenchauffeur ook gewond raakte, is nog onduidelijk.

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