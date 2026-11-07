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Auto vliegt uit de bocht en rijdt dwars door muur van huis in Zeeland

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Een auto is zaterdagochtend dwars door een muur gereden van een huis aan de Reekseweg in het dorpje Zeeland. Achter de muur ramde de wagen het hekwerk van een hondenhok. De hond was op dat moment niet in het hok en bleef ongedeerd. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De bestuurder, een vrouw, reed vanuit Reek richting Zeeland en vloog om nog onbekende reden uit de bocht. Daarna ramde de wagen de muur met daarachter het hondenhok. De schade aan de gevel van het huis is groot.  

De bestuurder, een vrouw, is nagekeken in een toegesnelde ambulance. Ze is daarna door agenten meegenomen naar het politiebureau. De politie doet onderzoek.

  • Auto doorboort muur (foto: Addy Smits/Persbureau Heitink).
    Auto doorboort muur (foto: Addy Smits/Persbureau Heitink).
  • Auto doorboort muur (foto: Addy Smits/Persbureau Heitink).

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