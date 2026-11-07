Aanvaring tussen twee vrachtschepen op de Maas bij Den Bosch in dicht mist

Twee vrachtschepen zijn zaterdagochtend in botsing met elkaar gekomen op de Maas bij Bokhoven. Dit gebeurde vlakbij de Bokhovense Maasdijk. Op dat moment was het daar erg mistig.

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Het containerschip raakte het kleinere vrachtschip met de zijkant. Het kleinere vrachtschip liep daarbij flinke schade op. Halverwege het schip leek de romp zo'n anderhalve meter ingedrukt. Het containerschip zou aanzienlijk minder schade hebben opgelopen.

Op het containerschip stonden naar schatting zo'n negentig containers. Het kleinere vrachtschip leek baggerslib te vervoeren. Beide schepen zijn na de aanvaring naar een zijtak van de Maas gevaren en meerden daar af. De waterpolitie onderzoekt hoe de aanvaring kon plaatsvinden. Over eventuele gewonden is op dit moment niets bekend.