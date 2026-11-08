Hessel vond curling een leuke kijksport, nu is hij zelf international

Hij zat vroeger op voetbal, tennis en karate, maar dankzij de Olympische Spelen in 2018 kwam Hessel Janssens bij curling terecht. De Bredanaar (23) is tegenwoordig international en werd afgelopen week met Nederland zesde op het EK, een evenaring van de beste klassering sinds 1982. Zelf ooit op de Olympische Spelen de stenen gooien en vegen is zijn grootste doel. "Curling is een geweldige sport, je doet het echt als team."

"Ik ben geïnteresseerd in dingen die een beetje niche zijn. Zo studeer ik Scheikunde, niet de meest gekozen studie. Curling is een sport waar niet veel mensen iets van weten. Ik wilde graag uitzoeken wat er allemaal bij de sport komt kijken."

Nee, het was niet zo dat Janssens vroeger droomde van een carrière als curling-international. Maar nadat hij nieuwsgierig werd door het zien van een curlingwedstrijd op de Olympische Spelen meldde hij zich aan bij Curling Club Tilburg.

Het begon puur voor de lol, maar al snel merkte hij dat meer wilde trainen. "Ik ben enigszins competitief en vind winnen leuk. Door meer uren op het ijs merkte ik dat mijn niveau steeds verder omhoog ging. Het werd een hobby die een beetje uit de hand liep", zegt Janssens.

Dit jaar is hij een vaste waarde in het Nederlands team. "Mijn insteek vroeger was echt niet om naar grote internationale toernooien te gaan, maar ik geniet wel van deze ontwikkeling."

In Oranje is hij de lead, waarbij hij de eerste twee van de in totaal acht stenen per team gooit. Deze stenen zijn direct belangrijk voor de speelronde. Daarnaast heeft hij een rol als veger. "Het idee van vegen is dat je na het gooien de steen kunt beïnvloeden. Je hoopt natuurlijk dat iedere steen perfect gaat, maar dat gebeurt mede door de verschillende omstandigheden zeker niet altijd. Zo kun je toch nog bijsturen."

Naast zeker tien uur per week op het ijs in Tilburg duikt hij regelmatig het krachthonk in en werkt hij aan zijn conditie. Curling is volgens de Bredanaar een fysiek pittige sport. "Een wedstrijd duurt 2 tot 2,5 uur. Op toernooien en deze week tijdens de WK-kwalificatie (8 tot en met 13 november) spelen we meerdere dagen achter elkaar, soms wel twee duels per dag. Dat is flink afzien, we moeten echt topfit zijn."

Janssens hoopt komende week met Oranje een ticket voor het WK eind maart 2027 in de wacht te slepen. Los daarvan hoopt hij dat de sport in Nederland verder groeit. "In Tilburg zien we de laatste jaren een groei van tientallen leden. Het is een leuke teamsport, iedere steen doe je als team. Wat ik ook belangrijk vind is het sociale aspect. Bij de amateurs drink je na afloop samen een biertje en praat je gezellig wat na", zegt hij. "Maar nee, bij het EK lieten we het biertje staan."