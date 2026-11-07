Bijzondere uitslag bij dorpskwis in Nieuw-Vossemeer

De jaarlijkse dorpskwis in Nieuw-Vossemeer heeft voor het eerst twee winnaars opgeleverd. Team Van Gaans en de Eendrachtboys behaalden beide 87 punten en eindigden daarmee op een gedeelde eerste plaats.

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De twaalfde editie van de dorpskwis in Nieuw-Vossemeer vond plaats in de Vossenburcht. De quiz werd georganiseerd door de Heemkundekring Nieuw-Vossemeer en trok dit jaar dertien teams. Eén team moest zich vanwege droevige omstandigheden afmelden.

Uitdagende vragen

Tijdens de quiz waren er 110 punten te behalen. De vragen bleken dit jaar opnieuw uitdagend, waardoor geen enkel team de maximale score wist te halen. Team Van Gaans en de Eendrachtboys eindigden bovenaan met elk 87 punten, een primeur voor de dorpskwis.

De dorpskwis is inmiddels uitgegroeid tot een jaarlijkse traditie in Nieuw-Vossemeer.