Elektrische auto vliegt in brand op parkeerplaats Efteling

Een elektrische auto is zaterdagmiddag in brand gevlogen op de parkeerplaats van de Efteling in Kaatsheuvel. De auto stond onder een overkapping met zonnepanelen geparkeerd en hing aan een laadpaal toen de accu vlam vatte.

Om het vuur te bestrijden zijn alle ramen van de auto zijn ingeslagen, een deur geopend en delen van de bekleding verwijderd. Ook is de brandweer uit Breda met een zogenoemde Cobra-kutter ter plaatse gekomen. Met dit speciale blusmiddel kan onder hoge druk door de bodem van de auto worden gespoten, zodat de accu van binnenuit gekoeld en geblust kan worden. Ook een schuimblusvoertuig uit Tilburg is opgeroepen.

Deel van parkeerplaats afgezet

Uit voorzorg heeft de brandweer een deel van de parkeerplaats afgezet. Dit hebben ze gedaan, omdat de rook die bij de brand vrijkomt schadelijk kan zijn.

Bezoekers mogen het afgezette gedeelte van de parkeerplaats dan ook niet betreden. Het is niet bekend hoelang dit nog zal duren.

Beveiligers van het attractiepark en een BHV'er van de Efteling ondersteunen de hulpdiensten en zorgen ervoor dat alle bezoekers op afstand blijven.

Of de eigenaar van de auto op de hoogte is van de brand, is niet bekend.