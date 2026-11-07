Vrachtwagencabine brandt volledig uit in Berghem

In de cabine van een vrachtwagen is zaterdagmiddag brand uitgebroken. De vrachtwagen stond bij een groenbedrijf aan de Boekstraat in Berghem.

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Voor de brand werden meerdere brandweerkorpsen opgeroepen. Onder andere een waterwagen uit Heesch en een brandweerwagen uit Berghem kwamen ter plaatse.

Om goed bij de brand te kunnen komen, heeft het groentebedrijf met behulp van een grijper de cabine losgetrokken. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, is onduidelijk.