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Vrachtwagencabine brandt volledig uit in Berghem

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Een grijper kwamen helpen om de brand te bestrijden (foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink).
Een grijper kwamen helpen om de brand te bestrijden (foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink).

In de cabine van een vrachtwagen is zaterdagmiddag brand uitgebroken. De vrachtwagen stond bij een groenbedrijf aan de Boekstraat in Berghem. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Voor de brand werden meerdere brandweerkorpsen opgeroepen. Onder andere een waterwagen uit Heesch en een brandweerwagen uit Berghem kwamen ter plaatse.

Om goed bij de brand te kunnen komen, heeft het groentebedrijf met behulp van een grijper de cabine losgetrokken. 

Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, is onduidelijk.

  • De cabine van de vrachtwagen is deels losgetrokken (foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink).
    De cabine van de vrachtwagen is deels losgetrokken (foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink).
  • Foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink.
  • Foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink.

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