Bewoners vergeten pan van vuur te halen als ze boodschappen gaan doen

Een pannetje op het vuur heeft zaterdagmiddag voor de inzet van de hulpdiensten gezorgd in Boekel. Buurtbewoners sloegen alarm toen zij rookmelders hoorden afgaan en rook uit het huis aan de Beuken zagen komen.

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De bewoners waren op dat moment even boodschappen doen en vergeten om de pan van het vuur af te halen.

Het pannetje is uiteindelijk buiten gezet en afgeblust door de brandweer. Het huis is daarna geventileerd om alle rook weg te krijgen.