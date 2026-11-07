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Bewoners vergeten pan van vuur te halen als ze boodschappen gaan doen

Foto: Addy Smits/Persbureau Heitink.
Foto: Addy Smits/Persbureau Heitink.

Een pannetje op het vuur heeft zaterdagmiddag voor de inzet van de hulpdiensten gezorgd in Boekel. Buurtbewoners sloegen alarm toen zij rookmelders hoorden afgaan en rook uit het huis aan de Beuken zagen komen.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De bewoners waren op dat moment even boodschappen doen en vergeten om de pan van het vuur af te halen.

Het pannetje is uiteindelijk buiten gezet en afgeblust door de brandweer. Het huis is  daarna geventileerd om alle rook weg te krijgen.

De bewoners waren even boodschappen doen (foto: Addy Smits/Persbureau Heitink).
De bewoners waren even boodschappen doen (foto: Addy Smits/Persbureau Heitink).

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