Stroomstoring in Baarle-Nassau: monteurs werken aan oplossing

In Baarle-Nassau is vanmiddag om kwart voor vijf een stroomstoring begonnen. Het aantal getroffen adressen is nog niet bekend. De netbeheerder verwacht dat het probleem rond kwart voor negen vanavond is opgelost.

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De storing treft een deel van postcodegebied 5111 in Baarle-Nassau. Monteurs van de netbeheerder zijn momenteel bezig om het probleem te verhelpen. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak van de storing is.

De netbeheerder is verantwoordelijk voor het onderhoud en herstel van de kabels en leidingen in de regio. Het bedrijf verwacht dat de stroomvoorziening uiterlijk tegen kwart voor negen vanavond weer hersteld zal zijn.