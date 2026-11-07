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Stroomstoring in Molenschot door graafwerkzaamheden
In Molenschot zijn minder dan 25 adressen sinds vier uur vanmiddag zonder stroom door een beschadigde kabel. De netbeheerder verwacht de storing rond zeven uur vanavond te hebben opgelost.
De stroomstoring in Molenschot, onderdeel van de gemeente Gilze en Rijen, is veroorzaakt door graafschade. Bij graafwerkzaamheden is een kabel geraakt, wat heeft geleid tot een onderbreking van de stroomvoorziening.
De storing treft een deel van postcodegebied 5124. Monteurs van de netbeheerder zijn bezig met herstelwerkzaamheden. Volgens de laatste informatie wordt verwacht dat de elektriciteit rond zeven uur vanavond weer beschikbaar is.
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