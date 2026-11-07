Vlinders in de Rietmussen: 27 soorten geteld

In natuurgebied de Rietmussen bij Nuenen zijn de afgelopen vijf jaar 27 soorten vlinders geteld. Dit gebeurt voor het Landelijk Meetprogramma Vlinders, dat sinds 1992 veranderingen in de natuur in kaart brengt.

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Het tellen van vlinders in de Rietmussen begon in 2022 als onderdeel van een natuurgidsenopleiding. De telroute loopt door kruidenrijk grasland, hooiland en langs de Dommel. Van april tot en met september worden bijna wekelijks vlinders geteld. Dit levert data op voor het Landelijk Meetprogramma Vlinders, dat wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Het programma maakt deel uit van het Netwerk Ecologische Monitoring, waarin bijna duizend telroutes door heel Nederland zijn opgenomen. Sinds de start in 1992 verzamelen tellers gegevens om inzicht te krijgen in veranderingen in de natuur. Uit die data blijkt dat het slecht gaat met dagvlinders. Tussen 1992 en 2025 is het aantal dagvlinders per soort gemiddeld met 56 procent afgenomen. Oorzaken zijn onder meer de versnippering van natuurgebieden, afname van biodiversiteit en intensieve landbouw.

Vlinders in de Rietmussen

In de Rietmussen zijn tot nu toe 27 soorten vlinders waargenomen. Sommige soorten worden slechts sporadisch gezien, terwijl andere in grotere aantallen voorkomen. Het aantal vlinders verschilt per jaar, afhankelijk van het weer. Een nat voorjaar kan schadelijk zijn voor vlinderpoppen, terwijl een hete zomer de vegetatie kan aantasten waar rupsen van leven.

Bijzonder dit jaar was de waarneming van de koninginnenpage en de gele luzernevlinder. Beide soorten werden voor het eerst gezien op de telroute. Ook zijn er veranderingen in aantallen van andere soorten. Zo worden sinds 2022 minder bonte- en oranje zandoogjes geteld. Na een dip in 2024 stegen de aantallen bruin zandoogjes en klein koolwitjes weer.

Het vlindertellen in de Rietmussen draagt bij aan het landelijke onderzoek naar de toestand van dagvlinders. De resultaten helpen om de impact van klimaatverandering en natuurbeschermingsprojecten beter te begrijpen.