Bestuurder van crossmotor raakt zwaargewond bij ongeluk in Heesch

De bestuurder van een crossmotor is zaterdagmiddag zwaargewond geraakt bij een ongeluk in Heesch. De crosser botste op de Vinkelstraat op een auto en kwam daarna hard ten val.

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Het slachtoffer is ter plaatse opgevangen door omstanders en behandeld door ambulancemedewerkers. Zij hebben het slachtoffer met spoed naar het Radboud UMC in Nijmegen gebracht.

De schade aan de crossmotor en auto lijken mee te vallen. Een deel van de crossmotor is afgebroken en de achterbumper van de auto beschadigd geraakt.

Een deel van de Vinkelstraat was na het ongeluk tijdelijk afgesloten voor verkeer.

Onduidelijk is hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.