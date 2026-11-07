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Bestuurder van crossmotor raakt zwaargewond bij ongeluk in Heesch

Aangepast
De bestuurder van de crossmotor raakte gewond (foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink).
De bestuurder van de crossmotor raakte gewond (foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink).

De bestuurder van een crossmotor is zaterdagmiddag zwaargewond geraakt bij een ongeluk in Heesch. De crosser botste op de Vinkelstraat op een auto en kwam daarna hard ten val. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Het slachtoffer is ter plaatse opgevangen door omstanders en behandeld door ambulancemedewerkers. Zij hebben het slachtoffer met spoed naar het Radboud UMC in Nijmegen gebracht.

De schade aan de crossmotor en auto lijken mee te vallen. Een deel van de crossmotor is afgebroken en de achterbumper van de auto beschadigd geraakt.

Een deel van de Vinkelstraat was na het ongeluk tijdelijk afgesloten voor verkeer.

Onduidelijk is hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. 

  • De bestuurder van de crossmotor kwam hard ten val bij het ongeluk (foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink).
    De bestuurder van de crossmotor kwam hard ten val bij het ongeluk (foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink).
  • De auto raakte beschadigd bij het ongeluk (foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink).
  • De weg was na het ongeluk voor een gedeelte afgesloten (foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink).

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