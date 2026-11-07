FC Den Bosch geeft voorsprong uit handen tegen Jong FC Utrecht

FC Den Bosch heeft zaterdagmiddag met 1-1 gelijkgespeeld tegen Jong FC Utrecht. In stadion De Vliert kwamen de Bosschenaren vlak voor tijd op voorsprong dankzij Hoffman, maar in de allerlaatste minuut maakte Schuldes namens de bezoekers alsnog gelijk.

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De wedstrijd begon met de basiself die vorige week met 0-5 won van FC Emmen. Het spel verliep in de openingsfase slordig, met veel balverlies op het middenveld. De eerste kans van FC Den Bosch kwam na een combinatie tussen Karlsson Grach en Monzialo, maar de vrije trap van Monzialo belandde in het zijnet.

Na een kwartier moest Laros het veld verlaten vanwege een blessure. Hij werd vervangen door Bröker. Ondanks enkele doelpogingen bleef het rustig tot de 28e minuut, toen Van Schuppen een voorzet rakelings naast kopte. Vlak voor rust raakte Dundas namens Jong FC Utrecht de lat, waarna beide ploegen met een 0-0 stand gingen rusten.

Spanning in de tweede helft

In de tweede helft kwam FC Den Bosch sterker uit de kleedkamer. Monzialo kreeg een grote kans na goed drukzetten, maar kwam niet tot een schot. Aan de andere kant raakte Dundas opnieuw de lat. De Bosschenaren brachten in de 76e minuut drie verse krachten, waaronder Hoffman, die later belangrijk zou worden.

In de 84e minuut brak FC Den Bosch de ban. Monzialo bediende invaller Hoffman, die de bal onder de doelman doorschoof voor de 1-0 voorsprong. Wolters kreeg daarna nog een kans om de wedstrijd te beslissen, maar zijn poging ging net naast.

Teleurstelling in slotseconden

Net voor het eindsignaal ging het alsnog mis voor de Bosschenaren. Een vrije trap van Jong FC Utrecht werd door Schuldes binnengekopt, waardoor de wedstrijd in een gelijkspel eindigde. FC Den Bosch sluit de familiedag in De Vliert af met een teleurstellende 1-1.

Volgende week zaterdag staat voor FC Den Bosch de Brabantse derby tegen RKC Waalwijk op het programma.