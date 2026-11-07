Plaatselijke waarschuwing KNMI: dichte mist in de omgeving van Den Bosch

Het KNMI heeft zaterdag voor het eerst een plaatselijke waarschuwing voor gevaarlijk weer gegeven. In het midden van het land bij Den Bosch kon plaatselijk dichte mist voorkomen. Daarbij kon het zicht minder dan 200 meter zijn. Het KNMI adviseerde mensen om langzamer te rijden en meer afstand te houden.

De waarschuwing gold voor een gebied dat grofweg tussen Utrecht en Den Bosch ligt, maar ook in de omgeving van Werkendam en Geertruidenberg kon er plaatselijk dichte mist zijn. De mist kon tot middernacht aanhouden, maar halverwege de avond beëindigde het KNMI de waarschuwing.

Het KNMI gaf tot voor kort waarschuwingen die voor hele provincies golden. Sinds begin deze week kan de weerdienst gerichter waarschuwen. Het instituut wil er zo voor zorgen dat mensen beter weten waar ze gevaarlijk weer kunnen verwachten.

De nieuwe werkwijze is mogelijk door een wetswijziging. Sinds augustus waarschuwt het KNMI gebruikers van de app ook al apart voor zware onweersbuien die binnen vijftien minuten op hun locatie worden verwacht.