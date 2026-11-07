Automobilist vliegt uit de bocht in Eersel en raakt gewond

Een automobilist is zaterdagavond uit de bocht gevlogen op de Puttendijk in Eersel. Het voertuig kwam daarna tot stilstand tegen een boom. De bestuurder van de auto raakte bij het ongeluk is gewond.

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In eerste instantie werd de brandweer opgeroepen voor de bestuurder die mogelijk bekneld zat, maar bij aankomst was het slachtoffer al uit de auto bevrijd.

Ambulancemedewerkers hebben het slachtoffer ter plaatse behandeld. Over de aard van opgelopen letsel is niets bekend. Ook is het onduidelijk of de bestuurder mee is genomen naar het ziekenhuis.

De auto raakte door de aanrijding total loss en is door een bergingsbedrijf afgevoerd.

Bij het ongeluk was geen ander verkeer betrokken.