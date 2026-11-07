Navigatie overslaan
Ontdek

Automobilist vliegt uit de bocht in Eersel en raakt gewond

De auto raakte zwaar beschadigd (foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink).
De auto raakte zwaar beschadigd (foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink).

Een automobilist is zaterdagavond uit de bocht gevlogen op de Puttendijk in Eersel. Het voertuig kwam daarna tot stilstand tegen een boom. De bestuurder van de auto raakte bij het ongeluk is gewond.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

In eerste instantie werd de brandweer opgeroepen voor de bestuurder die mogelijk bekneld zat, maar bij aankomst was het slachtoffer al uit de auto bevrijd.

Ambulancemedewerkers hebben het slachtoffer ter plaatse behandeld. Over de aard van opgelopen letsel is niets bekend. Ook is het onduidelijk of de bestuurder mee is genomen naar het ziekenhuis. 

De auto raakte door de aanrijding total loss en is door een bergingsbedrijf afgevoerd.

Bij het ongeluk was geen ander verkeer betrokken.

  • Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.
    Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.
  • De auto kwam tot stilstand tegen een boom (foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink).
  • Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.
  • Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.