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LIVE 112-nieuws | Automobilist voor de vierde keer betrapt op rijden zonder rijbewijs
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Liveblog
05:57
Automobilist voor de vierde keer betrapt op rijden zonder rijbewijs
Agenten van de politie Roosendaal hebben zaterdagnacht een automobilist gestopt. Deze werd voor de vierde keer betrapt op rijden zonder rijbewijs.
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