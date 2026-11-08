Stroomstoring treft minder dan 100 adressen in Veldhoven

In Veldhoven is een stroomstoring opgelost. De storing begon vanochtend om kwart over vijf en trof minder dan 100 adressen in delen van postcodegebieden 5503 en 5504. Om twintig minuten voor zeven was het probleem verholpen.

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De oorzaak van de storing is nog niet bekend. De netbeheerder onderzoekt wat de storing heeft veroorzaakt. Het ging om een onverwachte onderbreking.

Het getroffen gebied betrof een deel van Veldhoven, binnen de gemeente Veldhoven. De storing duurde ruim anderhalf uur.