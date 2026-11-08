Automobilist voor de negende keer betrapt op rijden zonder rijbewijs

Een 32-jarige man uit België is zaterdagnacht op de Norbartlaan in Roosendaal betrapt op rijden zonder rijbewijs. Volgens de politie is het al de negende keer in een jaar tijd dat de automobilist daarvoor is gepakt.

Agenten zagen de man zijn auto parkeren. "Zoals we wel vaker doen, controleerden we of de bestuurder in het bezit was van een geldig rijbewijs", schrijft de politie Roosendaal op Instagram. Dat had hij niet.

"Ook bleek het niet de eerste keer te zijn dat deze bestuurder betrapt werd op het rijden zonder rijbewijs. Vandaag was de negende keer in twaalf maanden dat de bestuurder hier een verbaal voor kreeg." De man kreeg net als de andere keren een bekeuring.

De auto waar hij in reed, is niet van hemzelf. De man was eerder al gewaarschuwd door de politie dat hij het risico liep om de auto kwijt te raken. Dit keer werd de auto dan ook in beslag genomen. "Het is aan de officier van justitie om te bepalen of de auto wordt terug gegeven."