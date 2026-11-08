Halloweentocht brengt horrorvarkens en spookhuizen
De Halloweentocht heeft veel mensen op de been gebracht met griezelige acts en versierde huizen in De Mortel.
In De Mortel hebben buurtgroepen hun creativiteit ingezet om de Halloweentocht tot een spannende avond te maken. Horrorvarkens in een nagebouwd slachthuis aan de Hemelstraat zorgden voor angstaanjagende momenten. Daarnaast was er een spookhuis aan de Bakelseweg en een griezelige dansvoorstelling onder de kiosk.
Langs de route waren veel huizen en tuinen versierd in Halloween-stijl. Van spinnenwebben tot enge poppen, bewoners deden hun best om bezoekers te laten schrikken. Het evenement trok veel publiek, dat zich liet verrassen door de verschillende acts.
Creativiteit en spanning
De Halloweentocht lijkt ieder jaar uitgebreider te worden. Buurtbewoners en groepen zetten steeds meer in op originele en spannende thema's. Het gegil van bezoekers was een duidelijk teken dat de griezelige opstellingen hun doel niet misten.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer