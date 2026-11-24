Son Cicilia uit Breda vindt dat we wel wat meer naar elkaar mogen omkijken. Daarom knapt hij onder de naam Yard Legend gratis verwaarloosde tuinen op van mensen die dat zelf niet kunnen. En dat levert hem een nominatie op voor Brabander van het Jaar.

Imke van de Laar Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Bekijk alle genomineerden en stem op onze speciale stempagina. Vol enthousiasme en gewapend met een elektrische heggenschaar en een bosmaaier pakt Son de tuin van Cor uit Rucphen aan. Alles is overwoekerd door bamboe. "Ik wil laten zien dat er nog mensen zijn die anderen helpen", roept hij boven het geluid van de heggenschaar uit.

Son aan het werk in de verwilderde tuin van Cor (Foto: Imke van de Laar)

Het lukt Cor niet meer om zijn tuin zelf bij te houden. "Het is net een jungle geworden, ik word hier niet echt vrolijk van. Ik vind het geweldig dat Son mij zomaar komt helpen, ik zou willen dat er meer van dit soort mensen waren."

"Mensen moeten wat liever en zorgzamer voor elkaar zijn."

Son werkte jarenlang als hovenier. Toen hij zijn bedrijf verkocht, had hij tijd en geld om anderen te gaan helpen. "Ik reis bijna elke dag vanuit Breda door heel Nederland om mensen kosteloos te helpen met hun tuin. Mensen die het zelf niet meer kunnen: of dat nou komt door mentale, financiële of gezondheidsredenen. Ik vind het fantastisch om iets voor hen te kunnen doen."

Son maakt TikTok-filmpjes onder de naam Yard Legend (foto: Imke van de Laar).

Van zijn harde werk maakt Son TikTok-filmpjes onder de naam Yard Legend. En die worden massaal bekeken. "Ik wil het empathie-virus door Nederland verspreiden", legt hij uit. "Ik wil met mijn filmpjes laten zien dat naar elkaar omkijken nog steeds bestaat. Mensen staan tegenwoordig niet meer echt klaar voor elkaar. Ze moeten wat liever en zorgzamer voor elkaar zijn."

"Als je iets voor een ander doet verrijk je niet alleen het hart van diegene, maar ook je eigen hart."

Son heeft in totaal al bijna achthonderd tuinen gratis opgeknapt. "Als ik 's ochtends op pad ga, dan jeuken mijn handen om te beginnen. En als ik klaar ben, ga ik met een heel fijn gevoel weer naar huis. Want als je iets voor een ander doet dan verrijk je niet alleen het hart van die persoon, maar ook je eigen hart."

Son met zijn oorkonde (foto: Imke van de Laar).