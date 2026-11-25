Peter van Gaal uit Standdaarbuiten staat met zijn EHBO-post al meer dan twintig jaar dag en nacht klaar voor zijn dorpsgenoten. Of er nou een ongeluk is gebeurd of iemand is gevallen, zodra zijn hulp nodig is komt Peter in actie en daarom maakt hij kans op de titel Brabander van het Jaar.

Imke van de Laar Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Bekijk alle genomineerden en stem op onze speciale stempagina. Zodra zijn pieper gaat, springt Peter in zijn EHBO-bus. Al rijdend vertelt hij: "Toen ik ruim twintig jaar geleden hier in Standdaarbuiten kwam wonen, merkte ik dat je nergens terecht kon als de huisarts gesloten was. Mensen moesten voor een klein ongevalletje 's avonds of 's nachts naar de huisartsenpost in Roosendaal. En dat is toch wel een afstand."

Daarom verleent Peter zijn dorpsgenoten eerste hulp. "Dan bellen ze mij en ga ik naar de mensen toe om te helpen."

Peter in zijn speciaal ingerichte EHBO-bus (foto: Imke van de Laar).

Peter heeft alle benodigde EHBO-papieren. En een speciaal ingerichte bus. "Kijk, hier heb ik een verbandtas", vertelt Peter terwijl hij de deur van zijn busje openschuift. "En een tas met spullen om brandwonden te behandelen en een AED om te kunnen reanimeren." Hij is vaak minuten eerder bij een een noodgeval dan de ambulance, die uit een andere plaats moet komen. "En dat kan belangrijk zijn, want soms telt elke seconde."

"Ik ben heel blij dat er iemand als Peter altijd stand-by is in het dorp."

Peter heeft een erespeld van de burgemeester gekregen, toen zijn EHBO-post twintig jaar bestond. Bijna iedereen in het dorp kent hem dan ook. "Iedereen weet waar hij woont", vertelt Adrie. "Dat is makkelijk. En ik ben blij met zijn hulp." Dorpsgenoot Gerrie, ook lid van de EHBO-vereniging, vult aan: "Je ziet hem elke keer uitrijden als er iets is. Er zijn best veel mensen die er gebruik van maken." Eén van die mensen is Marina: "Ik ben een keer gevallen en toen heeft Peter me geholpen. En ik heb een keer in mijn vinger gesneden, toen kwam hij ook meteen. Ik ben heel blij dat er iemand als Peter altijd stand-by is in het dorp."

Peter met zijn oorkonde (foto: Imke van de Laar).