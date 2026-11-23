De Brabander van het Jaar is iemand die altijd voor anderen klaarstaat. Iemand die alles aan de kant zet om een ander te helpen of ingrijpt wanneer iemand in nood is. Wij vroegen wie dat volgens jou is en kregen heel veel reacties. Uiteindelijk zijn vijf mensen genomineerd. Maar wie gaat er met de titel vandoor? Dat bepaal jij, want de stembus is geopend!

Imke van de Laar Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Maak een keuze uit de genomineerden en ga naar onze speciale stempagina om op jouw favoriet te stemmen. De stembus is geopend tot en met vrijdag 4 december. Dit zijn de genomineerden: Diana van der Looij uit Son en Breugel

Diana van der Looij (foto: Imke van de Laar).

Diana vindt dat iedereen gewoon mee moet kunnen doen. Ook kinderen en jongeren met een beperking. Daarom richtte ze Stichting MeeDoen op. Ze organiseren van alles, van kookworkshops en sportlessen tot spelletjesavonden. Zo zorgt Diana ervoor dat kinderen die vaak buiten de boot vallen, ook leuke dingen kunnen doen en vrienden kunnen maken.

Son Cicilia uit Breda

Son Cicilia (foto: Imke van de Laar).

Son vindt dat we best wat meer naar elkaar mogen omkijken. En hij geeft zelf het goede voorbeeld. Onder de naam Yard Legend knapt hij gratis verwaarloosde tuinen op van mensen die dat zelf niet meer kunnen. Met de filmpjes die hij daarvan op TikTok zet, hoopt Son anderen te stimuleren om ook te gaan helpen. Peter van Gaal uit Standdaarbuiten

Peter van Gaal (foto: Imke van de Laar).

Peter van Gaal uit Standdaarbuiten staat met zijn EHBO-post al meer dan twintig jaar dag en nacht klaar voor zijn dorpsgenoten. Of hij nou een snijwond moet verzorgen, een geschaafde knie of een gebroken pols, zodra zijn pieper gaat, komt Peter in actie. Vanessa Heij uit Oss

Vanessa Heij (foto: Imke van de Laar).

Vanessa Heij uit Oss weet hoe het voelt om ieder dubbeltje om te moeten draaien. Juist daarom wil ze nu anderen helpen die het moeilijk hebben. Met haar stichting Helpende Handen geeft ze spullen als kleding, speelgoed en meubels gratis weg aan mensen die dat goed kunnen gebruiken. Op die manier helpt ze zo'n 150 gezinnen in Oss en omgeving. Rensz Gorisse uit Teteringen

Rensz Gorisse (foto: Imke van de Laar).

Muziek kan mensen echt laten stralen. Dat weet Rensz Gorisse uit Teteringen als geen ander. Daarom richtte de gepensioneerde muziekleraar stichting Kleurke op. Met een groep muzikanten bezoekt hij verzorgingshuizen om liedjes te spelen voor mensen met dementie. En dat levert vaak mooie en ontroerende momenten op.