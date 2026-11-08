Plannen voor Lieshoutse centrum en rotonde gedeeld

De gemeente Laarbeek heeft plannen gedeeld om de zuidelijke weg op de Heuvel af te sluiten en organiseert in december een bijeenkomst over de rotonde bij de N615.

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In Lieshout heeft de gemeente Laarbeek afgelopen week een bijeenkomst gehouden om inwoners te informeren over plannen voor het centrum. Het gaat om het afsluiten van de zuidelijke rijbaan op de Heuvel. Deze winter moet die weg dicht voor alle verkeer. De bijeenkomst vond plaats in het Martien Coppens museum.

Volgens de gemeente is de afsluiting een belangrijke stap in de herinrichting van het centrum van Lieshout. Tijdens de bijeenkomst konden inwoners de gedetailleerde plannen bekijken en vragen stellen. Sommige buurtbewoners hebben twijfels over het nut van de afsluiting, maar zij hebben nu wel een duidelijk beeld van de plannen.

Rotonde op N615

In december volgt een nieuwe bijeenkomst over de aanleg van een rotonde op de kruising van de N615 met Hoofakker en Deense hoek. De ontwikkelaar van dit project wil inwoners informeren over de huidige status van de plannen. Het ontwerp is de afgelopen maanden verder uitgewerkt door een bouwteam.

Het doel van de bijeenkomst is om belanghebbenden inzicht te geven in de meest recente plannen. Zo kunnen zij zich verdiepen in de details en eventueel reageren. De gemeente en ontwikkelaars hopen hiermee begrip en draagvlak te creëren voor de veranderingen in Lieshout.