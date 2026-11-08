Vastzittend hert en reiger met raster om z'n snavel houden brandweer bezig

De brandweer heeft zondag op meerdere plaatsen de handen vol gehad met het bevrijden van dieren. In Tilburg zat een damhert muurvast in een poort aan de Hoevensekanaaldijk, in Oisterwijk vloog een reiger rond met een rooster om z'n snavel.

De poging van het hert om door de poort heen te komen lukte bijna, alleen de achterpoten bleven steken. Het vastzittende hert werd ontdekt door wandelaars. Zij belden de brandweer. Het hertje kreeg een deken over het hoofd om rustig te worden.

Vervolgens werden met een hydraulische schaar twee spijlen van de poort uit elkaar geduwd, waardoor het beestje los kwam en weg kon rennen.

Reiger in de problemen

Aan de Dieze in Oisterwijk kwam de brandweer in actie voor een andere pechvogel: een reiger die met een soort rooster om z'n snavel rondvloog. De vogel zat zondag al de hele ochtend op het dak van een huis.

Toen de brandweer met de hoogwerker omhoog wilde gaan, vloog de reiger weg. Het dier is daarna niet meer gezien.