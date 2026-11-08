Navigatie overslaan
Ontdek

Oud-presentator van Brabant Nieuws Dimitri Dirkzwager (56) overleden

Aangepast
Dimitri Dirkzwager tijdens zijn eerste Brabant Nieuws in mei 2008 (beeld: Omroep Brabant).
Dimitri Dirkzwager tijdens zijn eerste Brabant Nieuws in mei 2008 (beeld: Omroep Brabant).

In zijn woonplaats Breda is afgelopen dinsdag oud-presentator van Brabant Nieuws Dimitri Dirkzwager overleden. Hij was sinds 2008 enkele jaren te zien op tv bij Omroep Brabant. Dirkzwager was sinds afgelopen zomer ongeneeslijk ziek. Hij overleed op 56-jarige leeftijd.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De Bredanaar was van huis uit geen journalist, maar kwam via allerlei omzwervingen uiteindelijk toch in de media terecht. Hij werkte enkele jaren bij de regionale commerciële zender Brabant TV&Co. Bij die zender werkten ook de presentator Hélène Hendriks en sportverslaggever Joep Schreuder.

Begin 2008 kwam hij bij Omroep Brabant terecht. Daar presenteerde Dirkzwager het nieuws op tv, maar ook het sportprogramma Beijing Brabant. Dat was een dagelijkse update over de Olympische Spelen van 2008 in Beijing. 

Dirkzwager hoorde deze zomer dat hij ongeneeslijk ziek was. Hij laat zijn partner achter. 

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.