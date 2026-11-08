Oud-presentator van Brabant Nieuws Dimitri Dirkzwager (56) overleden

In zijn woonplaats Breda is afgelopen dinsdag oud-presentator van Brabant Nieuws Dimitri Dirkzwager overleden. Hij was sinds 2008 enkele jaren te zien op tv bij Omroep Brabant. Dirkzwager was sinds afgelopen zomer ongeneeslijk ziek. Hij overleed op 56-jarige leeftijd.

De Bredanaar was van huis uit geen journalist, maar kwam via allerlei omzwervingen uiteindelijk toch in de media terecht. Hij werkte enkele jaren bij de regionale commerciële zender Brabant TV&Co. Bij die zender werkten ook de presentator Hélène Hendriks en sportverslaggever Joep Schreuder.

Begin 2008 kwam hij bij Omroep Brabant terecht. Daar presenteerde Dirkzwager het nieuws op tv, maar ook het sportprogramma Beijing Brabant. Dat was een dagelijkse update over de Olympische Spelen van 2008 in Beijing.

Dirkzwager hoorde deze zomer dat hij ongeneeslijk ziek was. Hij laat zijn partner achter.