Stroomstoring in Kaatsheuvel: herstel verwacht rond kwart voor negen

In Kaatsheuvel is sinds vanmiddag een stroomstoring. De storing begon rond kwart voor vijf. De netbeheerder verwacht dat het probleem rond kwart voor negen is opgelost. Het aantal getroffen adressen is nog niet bekend.

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De stroomstoring treft een deel van postcodegebied 5171 in Kaatsheuvel, in de gemeente Loon op Zand. De netbeheerder is momenteel bezig met herstelwerkzaamheden.

Het is nog onduidelijk hoeveel adressen zonder stroom zitten. De oorzaak van de storing is niet bekend. Naar verwachting is het probleem tegen kwart voor negen vanavond verholpen.