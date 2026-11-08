Extreem veel egels in de wildopvang: 'Ze kunnen geen voedsel vinden'

Het gaat niet goed met de egels in Nederland. Volgens Natuurmonumenten worden jaarlijks 135.000 egels doodgereden, maar de dieren hebben ook moeite om voedsel te vinden. Bij Stichting Wildopvang Someren in Lierop is het aantal opgevangen egels de laatste jaren flink gestegen. "In 2022 hadden we er zo'n 150 en dit jaar hebben we er al meer dan 700", vertelt Nancy Peters.

Elke dag komen hulpbehoevende dieren binnen bij de wildopvang. "Waaronder veel egels die te weinig vet hebben om de winter in te gaan", zegt Nancy, terwijl ze een egeltje vasthoudt. "Dit is denk ik al de 715e egel die ik in mijn hand heb. Het is echt een groot aantal." Nancy legt uit dat de droogte van dit jaar de stekelige dieren geen goed heeft gedaan. "Een egeltje ruikt tot een centimeter of tien in de grond, maar als insecten dieper zitten vanwege de droogte dan kan de egel het eten niet meer vinden."

"Als je met een dier werkt dan ga je door, ook al heb je geen tijd."

In de opvang krijgen egels eten en drinken om aan te sterken. "Onze vrijwilligers werken echt veel te veel. We kunnen het nog aan, want ja dat doe je. Als je met een dier werkt dan ga je door, ook al heb je geen tijd. Alle dieren zijn hier aan het einde van de dag verzorgd, maar het is wel te veel." Ondertussen is vrijwilliger Nikki een egelbak aan het schoonmaken. Ze haalt oude kranten eruit, maakt de bak schoon en legt nieuwe kranten neer. De kranten worden zo gevouwen dat de egel beschutting heeft. En natuurlijk komt er een vers bakje water en eten bij. Vrijwilligers zijn niet alleen druk met schoonmaken, maar ze moeten de egels ook dagelijks wegen. "We kijken of de egel is afgevallen want dan moet er andere voeding bij. Deze is nu twintig gram afgevallen, maar hij is nog boven de 600 gram", legt Nikki uit, terwijl ze de egel terug in de schone bak zet. "Als ze boven de 450 gram zijn en goed eten dan is het prima."

"Als we merken dat het de goede kant op dan laten we hem vrij."

Bij een van de andere vrijwilligers is net een egel binnengekomen uit Den Bosch. "Hij is een beetje vermagerd. We gaan hem checken", vertelt de vrijwilliger, terwijl hij de egel uit het doosje haalt en in een bak met een glazen plaat zet. "Zo kunnen we aan de onderkant kijken hoe de egel eruit ziet. Of hij misschien wondjes heeft of dat er iets gebroken is, maar met deze gaat het denk ik wel goed." De egel die net binnen is gekomen, wordt de komende tijd in de gaten gehouden en gewogen. "Als we merken dat het de goede kant op gaat dan laten we hem vrij." Ondertussen pakt de vrijwilliger de egel met washandjes weer uit de bak met glasplaat. "Ik heb een hoge pijngrens, maar sommige stekels zijn best hard", lacht hij.