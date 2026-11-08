PSV profiteert van misstappen concurrenten en pakt koppositie in Eredivisie

PSV heeft zondagmiddag overtuigend gewonnen van SC Cambuur. De Eindhovenaren stonden al binnen een minuut op voorsprong in Leeuwarden en wonnen uiteindelijk met 2-5. Dankzij de overwinning is PSV de nieuwe koploper in de Eredivisie.

De landskampioen kwam al na 47 seconden op voorsprong door een rake kopbal van Sven Mijnans. Na een kwartier maakte de middenvelder van PSV met een schot de 0-2. Vier minuten later zette Ruben van Bommel de Eindhovenaren op 0-3 waarna het publiek van SC Cambuur een regen van bekertjes op het gras liet neerdalen.

De wedstrijd werd hierdoor in de 20ste minuut tijdelijk gestaakt, maar na een korte onderbreking kon het duel weer worden hervat. Daarna waren het juist de Friezen die terugkwamen met de 1-3 door een doelpunt in de 39e minuut.

Na rust leek er lange tijd geen vuiltje aan de lucht voor PSV, maar een Cambuur-doelpunt in de 78e minuut bracht de spanning toch even terug. In de slotfase zetten de Eindhovenaren daarom nog even aan en liepen ze door doelpunten van opnieuw Mijnans en Ayoni Santos uit naar 2-5.

Nieuwe koploper

Eerder deze zondag lieten Feyenoord, Ajax en FC Twente punten liggen, waardoor PSV ineens koploper van de Eredivisie kon worden.

Feyenoord verloor met 5-3 bij SC Heerenveen, mede door een hattrick van Bosschenaar Ringo Meerveld. Ajax en FC Twente speelden gelijk (2-2) in een spectaculair onderling duel.