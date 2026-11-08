Sint Maarten gevierd met lampionnen en verhaal in Heeze

In Heeze is zaterdagavond de Sint-Maartenviering gehouden. Het evenement begon met een lampionnenoptocht en eindigde in de pastorietuin, waar voorleeskampioen Evi Maas het verhaal van Sint Maarten vertelde.

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De viering begon bij het Nicasiushuis, waar kinderen en volwassenen met lampionnen door de donkere straten van Heeze liepen. Tamboerkorps NAT en de slagwerkers van fanfare Sint Nicasius zorgden voor muzikale begeleiding. Sint Maarten reed mee op een paard.

In de pastorietuin las Evi Maas een verhaal voor over Maarten, een Romeinse soldaat die zijn mantel in tweeën sneed om een arme man in de kou te helpen. Dit verhaal staat symbool voor delen en omzien naar elkaar. Evi, leerling van basisschool Merlebos, werd in februari uitgeroepen tot voorleeskampioen van de gemeente Heeze-Leende.

Verhaal naast de kerk

De Sint-Maartenviering in Heeze is nauw verbonden met de Sint-Martinuskerk, die vernoemd is naar Sint Maarten. De pastorietuin, naast de kerk, is een traditionele plek voor deze viering. Hier vertelde Evi haar verhaal aan een publiek van kinderen en volwassenen.

Na afloop van het evenement konden bezoekers genieten van warme chocolademelk en een koek, terwijl de muziek nog klonk in de pastorietuin.