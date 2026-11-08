Rechtszaak Tarwekamp en bijzondere paddenstoelen: dit mag je niet missen
De rechtszaak van de verwoestende brand in Tarwekamp in Den Haag is deze week begonnen. En in een garagebox in Dinteloord zijn bijna 10.000 cobra's gevonden. Dit zijn de verhalen van afgelopen week die je gelezen moet hebben.
De twee Roosendaalse neven die de verwoestende brand in Tarwekamp in Den Haag zouden hebben gesticht, wijzen naar elkaar. Ze geven toe dat ze die bewuste nacht binnen waren in de bruidsmodezaak om de brandstichting mogelijk te maken. Maar wie precies het vuur aanstak, is onduidelijk. Dat bleek op de tweede zittingsdag over de dodelijke aanslag van bijna twee jaar geleden. De rechtbank stond op deze dag ook kort stil bij de verdrietige verhalen van de slachtoffers.
Vier kinderen, twee jongens, twee meisjes. De jongste is acht, de oudste zeventien. Allemaal werden ze meegesleurd in een drama zo allesomvattend dat het hun leven voorgoed heeft veranderd. Hun (stief)moeder Silvana Heber werd in november 2022 door haar ex-vriend Marlon B. uit Hoogeloon in bed gewurgd. Daarna begroef hij haar in een bosgebied, in een kuil die hij enkele dagen eerder al had gegraven.
Het verdriet om het verlies van haar mooie dochter Linda Verduin is nog vers, vertelt Winnie van Zalm. Linda overleed op 3 juni 2026 aan de gevolgen van baarmoederhalskanker. Ze was pas 33. De kanker werd ontdekt toen ze zwanger was van haar derde kindje, Luuk.
Boswachter Frans Kapteijns deelt wekelijks zijn kennis van de natuur. Dit keer besteedt Frans onder meer aandacht aan een prachtig gekleurd eendje, een spin die betrapt is met een eicocon in een kliko en een paddenstoel met prachtige pluis erop.
De politie heeft deze week in Dinteloord bijna 10.000 cobra's gevonden in een garagebox aan de De Vriesstraat. Ook werden dozen met lawinepijlen en kilo's aan zware shells aangetroffen. Er zijn twee mensen opgepakt.