Rechtszaak Tarwekamp en bijzondere paddenstoelen: dit mag je niet missen

De rechtszaak van de verwoestende brand in Tarwekamp in Den Haag is deze week begonnen. En in een garagebox in Dinteloord zijn bijna 10.000 cobra's gevonden. Dit zijn de verhalen van afgelopen week die je gelezen moet hebben.

Danique Pals Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

De twee Roosendaalse neven die de verwoestende brand in Tarwekamp in Den Haag zouden hebben gesticht, wijzen naar elkaar. Ze geven toe dat ze die bewuste nacht binnen waren in de bruidsmodezaak om de brandstichting mogelijk te maken. Maar wie precies het vuur aanstak, is onduidelijk. Dat bleek op de tweede zittingsdag over de dodelijke aanslag van bijna twee jaar geleden. De rechtbank stond op deze dag ook kort stil bij de verdrietige verhalen van de slachtoffers.

Lees hier meer Roosendaalse uitvoerders dodelijke aanslag Tarwekamp wijzen naar elkaar

Vier kinderen, twee jongens, twee meisjes. De jongste is acht, de oudste zeventien. Allemaal werden ze meegesleurd in een drama zo allesomvattend dat het hun leven voorgoed heeft veranderd. Hun (stief)moeder Silvana Heber werd in november 2022 door haar ex-vriend Marlon B. uit Hoogeloon in bed gewurgd. Daarna begroef hij haar in een bosgebied, in een kuil die hij enkele dagen eerder al had gegraven.

Lees het hele verhaal van Silvana De moord op Silvana liet vier kinderen achter met levenslang verdriet

Het verdriet om het verlies van haar mooie dochter Linda Verduin is nog vers, vertelt Winnie van Zalm. Linda overleed op 3 juni 2026 aan de gevolgen van baarmoederhalskanker. Ze was pas 33. De kanker werd ontdekt toen ze zwanger was van haar derde kindje, Luuk.

Lees verder De dood van dochter Linda is voor Winnie als een allesverwoestende kernbom

Boswachter Frans Kapteijns deelt wekelijks zijn kennis van de natuur. Dit keer besteedt Frans onder meer aandacht aan een prachtig gekleurd eendje, een spin die betrapt is met een eicocon in een kliko en een paddenstoel met prachtige pluis erop.

Lees hier alles over de paddenstoel Een paddenstoel met wit haar, dat volgens Frans een erg mooie functie heeft