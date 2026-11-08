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Gasflessen ontploffen bij schuurbrand in Geldrop

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Uit de schuur kwamen grote vlammen bij de brand (foto: Dave Hendriks/Persbureau Heitink).
Uit de schuur kwamen grote vlammen bij de brand (foto: Dave Hendriks/Persbureau Heitink).

Een schuur aan de Maarten Trompstraat in Geldrop is zondagavond in vlammen opgegaan. Bij de brand zijn minimaal drie gasflessen ontploft. De omgeving is door de hulpdiensten ruim afgezet.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De brand werd rond half negen gemeld bij de meldkamer. Vanwege de enorme vlammen en de extra waterwinning die nodig was om het vuur te bestrijden, schaalde de brandweer al snel op.

Buurtbewoners kwamen ondertussen hun huizen uit en verzamelden zich op straat om te kijken wat er aan de hand was. De politie had het er druk mee om al deze mensen op afstand te houden.

Onduidelijk is hoe de brand heeft kunnen ontstaan. Over eventuele gewonden is niks bekend.

  • Buurtbewoners verzamelden zich op straat om te kijken bij de brand (foto: Dave Hendriks/Persbureau Heitink).
    Buurtbewoners verzamelden zich op straat om te kijken bij de brand (foto: Dave Hendriks/Persbureau Heitink).
  • Foto: Dave Hendriks/Persbureau Heitink.
  • Hoge vlammen slaan uit de schuur (foto: Dave Hendriks/Persbureau Heitink).
  • Onduidelijk is hoe de brand heeft kunnen ontstaan (foto: Dave Hendriks/Persbureau Heitink).

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