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Gasflessen ontploffen bij schuurbrand in Geldrop, 18 huizen ontruimd

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Uit de schuur kwamen grote vlammen bij de brand (foto: Dave Hendriks/Persbureau Heitink).
Uit de schuur kwamen grote vlammen bij de brand (foto: Dave Hendriks/Persbureau Heitink).

Nadat in een schuur aan de Maarten Trompstraat in Geldrop zondagavond brand uitbrak, zijn daar achttien huizen ontruimd. Bij de brand zijn minimaal drie gasflessen ontploft. De schuur ging in vlammen op.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De brand werd rond halfnegen gemeld bij de meldkamer. Vanwege de enorme vlammen en de extra waterwinning die nodig was om het vuur te bestrijden, schaalde de brandweer al snel op.

Buurtbewoners kwamen intussen hun huizen uit en verzamelden zich op straat om te kijken wat er aan de hand was. Twee woonblokken met in totaal achttien huizen werden ontruimd. De politie had het er druk mee om al deze mensen op afstand te houden.

Er raakte niemand gewond. Hoe de brand kon ontstaan, is niet duidelijk. De politie laat maandagochtend weten dat het niet om een misdrijf lijkt te gaan. Agenten zijn maandag nog bezig met buurtonderzoek.

  • Buurtbewoners verzamelden zich op straat om te kijken bij de brand (foto: Dave Hendriks/Persbureau Heitink).
    Buurtbewoners verzamelden zich op straat om te kijken bij de brand (foto: Dave Hendriks/Persbureau Heitink).
  • Foto: Dave Hendriks/Persbureau Heitink.
  • Hoge vlammen slaan uit de schuur (foto: Dave Hendriks/Persbureau Heitink).
  • Onduidelijk is hoe de brand heeft kunnen ontstaan (foto: Dave Hendriks/Persbureau Heitink).

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