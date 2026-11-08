Stroomstoring in Eindhoven: herstel verwacht rond twee uur 's nachts

In Eindhoven is sinds vanavond rond negen uur een stroomstoring. De storing treft een deel van postcodegebied 5625. Het is nog niet bekend hoeveel adressen zonder stroom zitten. De netbeheerder verwacht de storing rond twee uur 's nachts te verhelpen.

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De oorzaak van de stroomstoring in Eindhoven is op dit moment nog niet bekend. De netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het beheren van kabels en leidingen in de regio, is bezig met het oplossen van de storing.

De storing begon om zeven minuten voor tien vanavond. De verwachting is dat de situatie rond twee uur 's nachts weer verholpen is.