Sterke terpentinelucht in badkamer houdt bewoners van huis in Oss bezig

De brandweer is zondagavond opgeroepen vanwege een opvallende terpentinelucht in de badkamer van een huis in Oss. De bewoners van de Willaertstraat vertrouwden het geen wat zij roken niet en schakelden de hulpdiensten in.

De brandweer kwam met een tankautospuit naar het huis toe en ook een Adviseur Gevaarlijke Stoffen (AGS) werd opgeroepen om onderzoek te komen doen naar de herkomst van de lucht.

Met behulp van gespecialiseerde meetapparatuur voerde de brandweer verschillende metingen uit. Uiteindelijk ontdekten de hulpdiensten dat de lucht afkomstig was uit een rioolput. Om het probleem te verhelpen, heeft de brandweer de rioolput met water doorgespoeld.

Na het doorspoelen verdween de terpentinelucht en kon de brandweer weer terugkeren naar de kazerne.

Voor zover bekend heeft er niemand last van gezondheidsklachten door de geur. De oorzaak van de vervuiling in het riool is niet bekend.