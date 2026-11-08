Grote brand in een huis in Bakel, politie pakt verdachte op

In een huis aan de Groenveld in Bakel is zondagavond brand uitgebroken. Het vuur veroorzaakt flinke rookwolken. De politie heeft iemand aangehouden, omdat de brand vermoedelijk is aangestoken.

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De brand brak rond kwart over tien in de avond uit. Meerdere eenheden van de brandweer zijn aanwezig, onder andere met een hoogwerker, een watertank en meerdere blusvoertuigen.

Het is nog niet bekend of er iemand gewond is geraakt. De politie doet onderzoek naar de brand.