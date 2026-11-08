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Grote brand in een huis in Bakel, politie pakt verdachte op

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Brandweerlieden proberen het vuur te blussen (foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink).
Brandweerlieden proberen het vuur te blussen (foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink).

In een huis aan de Groenveld in Bakel is zondagavond brand uitgebroken. Het vuur veroorzaakt flinke rookwolken. De politie heeft iemand aangehouden, omdat de brand vermoedelijk is aangestoken. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De brand brak rond kwart over tien in de avond uit. Meerdere eenheden van de brandweer zijn aanwezig, onder andere met een hoogwerker, een watertank en meerdere blusvoertuigen.

Het is nog niet bekend of er iemand gewond is geraakt. De politie doet onderzoek naar de brand.

  • Het huis in Bakel staat in brand (foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink).
    Het huis in Bakel staat in brand (foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink).
  • Boven het huis hangen dikke rookwolken (foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink).
  • Het is nog onduidelijk of er iemand gewond is geraakt (foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink).
  • Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.

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