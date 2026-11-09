Explosie bij huis in Breda, buurtbewoners houden rekening met vergissing

Bij een huis aan de Roerstraat in Breda is zondagnacht een explosief ontploft. Buurtbewoners werden wakker van de harde knal en belden de hulpdiensten. De brandweer was snel aanwezig en had de situatie snel onder controle.

Bij de explosie liepen een auto en een fiets die voor het huis geparkeerd waren, schade op. Het rolluik van het huis is na de ontploffing zwartgeblakerd.

De politie is een onderzoek gestart. Agenten belden aan bij huizen in de buurt met de vraag of bewoners mogelijk camerabeelden hebben die bij het onderzoek kunnen helpen.

In de buurt wordt er rekening mee gehouden dat de explosie mogelijk een vergissing is dat deze wellicht had moeten plaatsvinden bij een ander huis in de buurt. Daar vond vier maanden geleden een fikse ruzie plaats.