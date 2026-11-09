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Stroomstoring treft minder dan 25 adressen in Veldhoven

Aangepast

De stroomstoring in Veldhoven is opgelost. Minder dan 25 adressen zaten maandagochtend vanaf half acht zonder stroom. De storing duurde ruim een half uur.

Gevonden voor jou

De storing ontstond onverwacht en de netbeheerder onderzoekt nog wat de oorzaak was. Een deel van postcodegebied 5503 was getroffen. De stroomvoorziening werd om tien over acht ’s ochtends hersteld.

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